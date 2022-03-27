Saatler ileri mi alındı? Türkiye'de saat kaç? Yaz saati uygulaması yapıldı mı?

Saatler ileri mi alındı? Sabah saatlerinde akıllı telefonların yaz saatini otomatik olarak uygulamalarıyla 'Türkiye'de saat kaç?' sorusu popüler oldu. Kalıcı yaz saatin geçilmiş olmasına rağmen doğru saat internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama saatleri ileri alındı mı? Türkiye saati, yaz saati uygulamasına göre mi ayarlanmalı? İşte detaylar...

Sabah saatlerinde akıllı telefonların yaz saatini otomatik olarak uygulamalarıyla "Türkiye'de saat kaç?" sorusu popüler oldu. Kalıcı yaz saatin geçilmiş olmasına rağmen doğru saat internet üzerinden araştırılıyor. Peki ama saatleri ileri alındı mı? Türkiye saati, yaz saati uygulamasına göre mi ayarlanmalı? İşte detaylar...

Saatler ileri mi alındı?

Cumartesi gününü pazara bağlayan 27 Mart günü yaz saati uygulamasına geçildi. 6 yıldır sabit saat uygulaması yapan Türkiye'de telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak güncelledi. Kafa karışıklığına sebebiyet veren durum için araştırmalar başladı.

Türkiye'de saatler ileri alınmayacak. Altı yıldır uygulanan sabit saat uygulması nedeniyle artık saatler ileri ya da geri alınmıyor.

Yaz saati uygulaması nedir?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

Türkiye'de saat kaç?

Türkiye saatini öğrenmek için Google üzerinden "Türkiye'de saat kaç?" yazarak cevabı öğrenebilirsiniz.

Yaz saati uygulaması yapıldı mı?

Türkiye'de 6 yıldır yaz saati uygulaması yapılmamaktadır. Sabit saat uygulaması kullanılmaktadır. .