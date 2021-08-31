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TIMETURK / GÜNDEM / Saadetli eski İBB Başkan Adayı'ndan Asiltürk'e tepki

Saadetli eski İBB Başkan Adayı'ndan Asiltürk'e tepki

Saadet Partisi'nden yerel seçimde İBB Başkan Adayı olan Necdet Gökçınar, Oğuzhan Asiltürk'ün “Taliban bir başarı kazandı. ‘Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz’ dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar” açıklamasına sert tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-08-31 07:29:33
Saadetli eski İBB Başkan Adayı'ndan Asiltürk'e tepki

Saadet Partisi'nde 'Oğuzhan Asiltürk çatlağı' büyüyor.

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ün, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun muhalefetine rağmen Cumhur İttifakı'na dair olumlu mesajlar vermesi parti içinde tepki ve tartışmalara yol açmıştı.

Afganistan konusunda da değerlendirmelerde bulunan Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, “Taliban bir başarı kazandı. ‘Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz' dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar”dedi.

Saadet Partisi YİK başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medyadaki son mesajında da “besleme” ile başlayan Afganistan mesajı yayınladı.

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Saadet Partisi'nden yerel seçimde İBB Başkan Adayı olan Necdet Gökçınar, Oğuzhan Asiltürk'e sert sözlerle yüklendi.

Necdet Gökçınar, sosyal medyada “ABD yapımı Taliban'a ve AKP'ye yandaşlık yapıp Afganistan mesajı yayınlayan, liderliği kendinden menkul Saadet Partisi YİK başkanı mesajına besmele ile başlamış. ABD ağzıyla konuştuktan sonra besmeleyle başlasan ne olur salavatla başlasan ne olur” diye yazdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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