'Saadet’te büyük kavga... ipler koptu'

Gazeteci Mahmut Övür, geçtiğimiz gün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün Saadet Partisi içinde tartışmalara yol açan açıklamasının parti yönetimindeki etkilerini değerlendirdi

Saadet'te büyük kavga

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, partide yol ayrımına gelindiğinin işareti.

Bu süreç, Başkan Erdoğan ve Oğuzhan Asiltürk görüşmesiyle açığa çıksa da yeni değil. Partide bir süredir gelgitler yaşanıyor.

Ama özellikle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve ekibinin, kendi içlerinden çıkan AK Parti iktidarına karşı öfkeli ve biraz da düşmanlaştıran dil kullanmaları bu gerilimi daha da artırdı.

Deneyimli siyasetçi Asiltürk de dayanamadı ve bu tavra manifesto niteliğinde bir itirazda bulundu:

"Erbakan Hocamızdan sonra, Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz, sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler."

Sonra da şu genel tespiti yaptı:

"Böyle olunca, ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için, Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde milletvekili çıkaramadık."

Bu sıradan bir eleştiri değil, tam bir yol ayrımıydı. Böyle olduğunu verilen tepkilerden de anlamak mümkün. Önce Karamollaoğlu, "Haberim yok" dedi, ardından da şu açıklamayı yaptı:

"Açıklamaları Oğuzhan Bey'i bağlar. Parti içi meselelerimizi kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyorum."

Oysa Asiltürk, Sabah'a yaptığı açıklamada bunun tam tersini söylüyordu: "Temel Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yok. Parti iç çalışması olan bu yazıyı kendisine gönderdim."

Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın cevabı da imalıydı. Sanki konuşan Milli Görüş'ün etkili ismi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı değilmiş ve bir kongrenin nasıl yapılacağını bilmiyormuş gibi, kongrenin nasıl yapılacağını anlattı:

"Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır."

Gördüğünüz gibi Saadet Partisi'nde ipler kopmuş durumda.

Şimdi merak edilen, kongre sürecinde CHP, İP ve HDP'ye yakın siyaset izleyen ve onlardan daha sert AK Parti karşıtlığı yapan Karamollaoğlu ve ekibi mi etkili olacak yoksa Milli Görüş Vakfı, Anadolu Gençlik Vakfı gibi kurumlarla birlikte klasik Milli Görüş çizgisini temsil eden Asiltürk mü?

Saadet Partisi kulislerinde konuşulanlara bakınca gidişat hiç de kolay geçmeyecek:

"Bu iş sulhla bitmez, sonunda kavga çıkar. Çünkü Karamollaoğlu ve ekibi, CHP'den öyle ilgi görüyorlar ki partinin az oy alması umurlarında bile değil. Yakaladıkları bu havayı bırakmak istemiyorlar. Sıkışırlarsa CHP'ye bile giderler."

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.