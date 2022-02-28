Saadet Partisi’nden 'Cübbeli Ahmet'e HDP tepkisi

Kamuyonuda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün HDP seçmenine yönelik sözlerine Saadet Partisi’nden tepki geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, “Bu kadar gereksiz açıklamalar, hiçbir insanımız tarafından makul karşılanamaz” diye konuştu.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Cübbeli Ahmet'in HDP'ye oy veren seçmenlere yönelik ifadelerini eleştirerek, “Bu kadar gereksiz açıklamalar, hiçbir insanımız tarafından makul karşılanamaz” dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gitti. Bir gazetecinin Ahmet Mahmut Ünlü'nün, HDP ile ilgili ifadelerini sorması üzerine Aydın, şu yanıtı verdi:

“İnsanlarımız okusunlar. Süleyman Peygamberle bir güvercin arasında hikaye vardır. Hikayenin sonunda bir avcının kendisine yapmış olduğu eziyetin karşılığında kısas olarak güvercin der ki; ‘Cübbesini çıkarırsa, bir daha başkasını aldatamaz, inandıramaz'. Bu kadar gereksiz ve bu kadar lüzumsuz açıklamalar, şüphesiz hiçbir insanımız tarafından makbul ve makul karşılanamaz.”

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Serdar Arseven'ın YouTube kanalında katıldığı programda konuşan Ünlü, “Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü, şunları söylemişti:

“HDP halen yüzde 12. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Bu kadar analar ağlıyor. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” .