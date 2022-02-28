DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi? Spartak Moskova diskalifiye mi edildi?
Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir?
Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı
Zelenskiy aldığı sürpriz kararı duyurdu
Anıl Kaplan: Kimdir?
Justınıano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na 16 Ülkeden 73 Sporcu Katıldı
Altı muhalefet partisinin uzlaştığı 'Mutabakat Metni' açıklandı
Bülent Arınç'tan tartışma çıkaracak açıklamalar
Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı | Adalet Bakanlığı farklı branşlarda 12 bin personel alacak!
Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal
Bulgaristan Başbakanı'ndan tavır! 'Savaş' demeyen Savunma Bakanı'nın istifasını istedi
Asıl savaş şimdi başlıyor
Ukrayna Rusya savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Rusya savaşı ne kadar kaç gün sürer?
Rusya-Ukrayna müzakereleri resmen başladı

TIMETURK / GÜNDEM / Saadet Partisi’nden 'Cübbeli Ahmet'e HDP tepkisi

Saadet Partisi’nden 'Cübbeli Ahmet'e HDP tepkisi

Kamuyonuda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün HDP seçmenine yönelik sözlerine Saadet Partisi’nden tepki geldi. Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, “Bu kadar gereksiz açıklamalar, hiçbir insanımız tarafından makul karşılanamaz” diye konuştu.

3 Saat Önce
2022-02-28 12:51:50
Saadet Partisi’nden 'Cübbeli Ahmet'e HDP tepkisi

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Cübbeli Ahmet'in HDP'ye oy veren seçmenlere yönelik ifadelerini eleştirerek, “Bu kadar gereksiz açıklamalar, hiçbir insanımız tarafından makul karşılanamaz” dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gitti. Bir gazetecinin Ahmet Mahmut Ünlü'nün, HDP ile ilgili ifadelerini sorması üzerine Aydın, şu yanıtı verdi:

“İnsanlarımız okusunlar. Süleyman Peygamberle bir güvercin arasında hikaye vardır. Hikayenin sonunda bir avcının kendisine yapmış olduğu eziyetin karşılığında kısas olarak güvercin der ki; ‘Cübbesini çıkarırsa, bir daha başkasını aldatamaz, inandıramaz'. Bu kadar gereksiz ve bu kadar lüzumsuz açıklamalar, şüphesiz hiçbir insanımız tarafından makbul ve makul karşılanamaz.”

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Serdar Arseven'ın YouTube kanalında katıldığı programda konuşan Ünlü, “Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü, şunları söylemişti:

“HDP halen yüzde 12. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Bu kadar analar ağlıyor. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş