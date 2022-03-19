Saadet Partisi'nden 'Cübbeli Ahmet'e: Erdoğan için söylediklerini açıklasın

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Saadet Partisi’ne yönelik sözleri nedeniyle kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye hapisteyken Erdoğan ile ilgili söylediklerini de söyleme çağrısında bulundu.

Sadet Partisi'nin iki yöneticisi, partilerini hedef alan 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki gösterdi.

Milli Gazete'nin haberine göre, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi'ne yönelik sözlerini nedeniyle Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, bir çağrıda bulundu.

Ünlü'nün hapisteyken Saadet Partisi olarak gerçekleştirdikleri ziyaretleri sırasında AK Parti ve Erdoğan ile ilgili söylediklerini de söylemesi gerektiğini ifade ettiler.

“DAHA ÇOK TIKLANIR”

Saadet Partisi ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili olarak bir açıklama gerçekleştiren Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, sataşmalarının gündemde kalmak için olduğuna dikkat çekti.

Birol Aydın “İktidar tarafından ‘adam yerine konulma' hevesinde olan, bunun için de efendileriyle ‘kırıştırmak' adına partimize ve Genel Başkanımıza sataşarak gündemde kalmaya çalışan kişi yine kendi ifadesiyle ‘saçmalamış'. Birileri tarafından adam yerine konulmaz ama gündemde kalmak istiyorsa, haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için heyet olarak kendisini ziyaret ettiğimizde konuştuklarını bugün de yine kendi ifadesiyle; ‘Allah için, din için, vatan için' açıklarsa daha çok ‘tıklanır', buyursun!” ifadelerini kullandı.

“SIFATLARINA LAYIK İŞ YAPMALI”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da, Cübbeli Ahmet'le ilgili, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin olarak ahlak dışı saldırganlığına devam ettiğini vurguladı.

Fatih Aydın “Kendisi dışlandığı zaman, eziyet gördüğü zaman fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı hapse atıldığı zaman Saadet Partisi heyeti olarak biz gittik yanına, Genel Başkanımız gitti. Eğer gerçekten Türkiye'de ses getirecek açıklamalar yapmak istiyorsan biz oraya gittiğimiz zaman AKP için söylediklerini, Erdoğan için söylediklerini çıksın söylesin de o zaman bak Türkiye'de nasıl yer yerinden oynuyor. İnsana tutarlı olmak icap eder. Ahlakımızla anlatamadığımız davamızı, dilimizle anlatamayız. Temsil edemediğimiz dinimizi, biz tebliğ ederek vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Kendisinin yapmış olduğu açıklamaların teker teker değerlendirilecek bir önemi yok. Bizim kendisine tavsiyemiz, kendisine yakıştırılan sıfatlara layık olabilecek iş yapmalarıdır” diye konuştu. .