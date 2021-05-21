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Rütbeleri sökülmüş emniyet müdürlerine FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 24 ilde süren soruşturma kapsamında 17'si rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü, 50’si TSK’dan ihraç edilmiş 67 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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21.05.2021 10:20:12
Rütbeleri sökülmüş emniyet müdürlerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Emniyet ve Jandarma'daki gizli yapılanmaları ile ilgili 2 ayrı soruşturma yürüttü.

HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey FETÖ üyeleri ve bağlı oldukları sözde yöneticileri ile iletişim kurdukları tespit edilen, emniyet mensupları tek tek tespit edildi.

Kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 17 birinci sınıf emniyet müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

İhraç edilen FETÖ şüphelisi eski müdürlerin örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları, FETÖ'nün emniyet gizli yapılanması içerisinde yer aldıkları öğrenildi.

60 ihraç asker için gözaltı kararı

İkinci soruşturma ise TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik oldu. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları'nca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘gizli hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıkları tesbit edilen ihraç askerler deşifre edildi.

46 şüpheli yakalandı

Tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş/görevden uzaklaştırılmış 2'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 43'ü astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

67 şüphelinin yakalanması için  Ankara merkezli 24 ilde operasyonlar düzenlendi. İlk etapta 46 şüpheli yakalandı.

TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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