'Rusya uluslararası hukuku ihlal etti'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin, 'Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesidir, güç savaşıdır. Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahale kesinlikle kabul edilemez' dedi.

HDP grup toplantısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yalnızca kadın grubu ile yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında, Rusya-Ukrayna krizini ele alarak "Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesidir, güç savaşıdır. Ne NATO'nun ne de Rusya'nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir. Ancak şu nettir, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahale kesinlikle kabul edilemezdir. Taraflar müzakere ve diyalog yollarını tekrar açmalıdır. Acil olarak bir ateşkesin ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum devreye girmelidir. Bu savaşta barışın ve uzlaşının tarafında saf tutmazsa halihazırda büyük bir ekonomik krizin altında ezilen halkımız çok daha ağır bedeller ödemeye devam edecek. Hükümeti uyarıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün 6 partinin bir araya gelmesine ilişkin soruya Buldan, "Şu an itibariyle bir açıklama yapmayacağım" diye konuştu. .