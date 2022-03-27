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Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-27 19:39:24
Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününe girerken, Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor.

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, “Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin birkaç turu Belarus'un Brest bölgesinde yüz yüze yapılmış ardından görüşmelerin çevrimiçi olarak devam etmesi kararı alınmıştı.

YeniŞafak, Reuters .

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