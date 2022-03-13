DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trump uyardı: Rusya'nın işgali 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir
Onur Nizamoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi: Dorukhan panzehiri
Kayserispor - Konyaspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Ukrayna'dan İsrail'e sitem!
Türkiye’den Erbil’deki saldırıya tepki
İstihbarat kaynakları Putin'in hastalığını açıkladı
Dilipak: 'İsrail ile bu beklenmedik yakınlaşmanın arkasında Ukrayna olabilir'
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Rusya, Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapıldı
TRT spikerinin 'kar' paylaşımı gündem oldu
Hizbullah kanalından Erbil saldırısıyla ilgili flaş iddia
İmamoğlu’ndan kar açıklaması: Zor olanı geride bıraktık
İslam Memiş'ten 'kademeli yatırım' önerisi
Arka Sokaklar yeni bölüm (618.bölüm) ful HD kesintisiz izle

TIMETURK / GÜNDEM / Rusya, Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu

Rusya, Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu

Lviv bölgesel askeri yönetimine göre, Rusya Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı.

1 Saat Önce
2022-03-13 10:45:04
Rusya, Polonya sınırındaki askeri üssü vurdu

Lviv Bölgesel Askeri Yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Yavoriv'deki askeri üsse sekiz füze ateşlendiği bildirildi.

Lviv'e bağlı bölgede bulunan askeri tesiste NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu biliniyor.

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu.

BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi.

BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderdiği silah konvoylarının Rus ordusu için 'meşru hedef' olduğunu söylemişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş