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TIMETURK / GÜNDEM / Rusya'nın saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Rusya'nın saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Rusya'nın Kırım'ı işgali ile Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

2 Saat Önce
2022-02-27 19:23:11
Rusya'nın saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalı ve Kırımlı bir grup, üzerlerinde Türkçe, İngilizce ve Rusça savaş karşıtı ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı, sloganlar attı, Kırım ve Ukrayna halkı için dua etti.

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Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali ile başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlallerinin ve baskı politikasının 8. yılı olduğunu söyledi.

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İçten, Rusya'nın Kırım'ın yanı sıra Ukrayna'yı da işgal etmeye başladığını savunarak, "(Rusya) Sivil ve çocukları da hedef alarak birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Dünyanın barışı ve huzuru için tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarı durdurmanın yolunu bir an önce bulmalıdır." dedi.

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Rusya'nın her türlü uluslararası hukuk ve anlaşmaları yok saydığını dile getiren İçten, "İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Ukrayna ve Kırım'da yaşanan bu olayları büyük bir kaygı ile izlemekte ve sonuna kadar şiddetle kınamaktayız. Unutulmayacak bir gerçek vardır, o da Kırım, Kırım Tatar Türkleri'nin edebi vatanıdır." ifadelerini kullandı. AA .

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