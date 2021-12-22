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TIMETURK / GÜNDEM / Rusya’nın çocuk askerleri

Rusya’nın çocuk askerleri

En küçükleri henüz 8 yaşında... Silah şarjörü değiştiriyor, atış talimlerine katılıyor, tanklara tırmanıyorlar. Rusya’da çocuklar dahil sivil halk olası bir savaşa hazırlanıyor.

1 Saat Önce
2021-12-22 01:02:29
Rusya’nın çocuk askerleri

Rus hükümeti, yıllarca anavatanın düşmanlarla çevrili olduğu fikrini destekledi ve bu kavramı okullar, ordu, haber medyası ve Ortodoks Kilisesi gibi ulusal kurumlar aracılığıyla yaydı. Hatta ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı yaptığı gibi kendini yeniden savunmak zorunda kalabileceği ihtimalini bile gündeme getirdi.

New York Times'ın haberine göre, yükselen bir savaş ateşi yokken, hükümetin çatışmaya hazır olduğunu gösteren pek çok işaret var. Kremlin tarafından bu yıl başlatılan 185 milyon dolarlık dört yıllık bir program, Rusların “vatanseverlik eğitimini” önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor, buna 8 yaşında en az 600 bin çocuğu üniformalı Gençlik Ordusu saflarına katılmaya çekme planı da dahil.

Bu yıl, bir dünya savaşından korktuklarını söyleyen Rusların oranı, 1994'te yapılan anketlerde kaydedilen en yüksek seviyeye; yüzde 62'ye ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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