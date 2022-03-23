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TIMETURK / GÜNDEM / Rusya lideri Putin'den kritik karar! Zirveye katılacak

Rusya lideri Putin'den kritik karar! Zirveye katılacak

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı planladığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-23 12:00:57
Rusya lideri Putin'den kritik karar! Zirveye katılacak

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 zirvesine katılmayı planladığını duyurdu.

Açıklama, bazı üyeler tarafından ülkenin gruptan çıkarılması yönündeki çağrılarının ardından geldi.

Büyükelçi Lyudmila Vorobyova düzenlediği basın toplantısında, "Yalnızca G20 değil, birçok kuruluş Rusya'yı sınır dışı etmeye çalışıyor. Batı'nın tepkisi kesinlikle orantısız" dedi.

Reuters'in haberine göre, ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'yı G20'den dışlamak için bir hamle yapmayı düşündüğü açıklanmıştı. .

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