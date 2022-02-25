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TIMETURK / GÜNDEM / Rusya hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattı

Rusya hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattı

Reuters'ın Ria Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Rusya, İngiltere'de kayıtlı tüm uçakların hava sahasından geçmesini yasakladı.

1 Saat Önce
2022-02-25 11:48:15
Rusya hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattı

Rusya, transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiltere'de kayıtlı tüm uçakların, hava sahasından geçmesini yasakladı.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rusya'nın İngiltere hava yolu kısıtlamasının Rus Aeroflot havayolu şirketinin uçuşlarını askıya almasına bir misilleme olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle ülkeye uygulayacağı yaptırımlar kapsamında Aeroflot havayolu şirketinin uçuşlarının askıya alınacağını açıklamıştı. .

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