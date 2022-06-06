Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor

8 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olası bir Suriye operasyonu nedeniyle ziyaretini 1 gün erkene aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor.

Lavrov, Suriye'ye yeni hareket öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti. Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

Buna göre Lavrov yarın Ankara'da olacak. Öte yandan bu hafta Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği olması bekleniyor...

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