DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti
Funda Kocabıyık görevden mi alındı? Funda Kocabıyık neden görevden alındı? Uşak Valisi Funda Kocabıyık niye merkeze çekildi?
TOKİ'den Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama
Altın ve dolarda son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Dilipak: Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur
Bekçi alımı KPSS puanı | Bekçi başvurusu KPSS şartı var mı? Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı?
Bülent Arınç'tan Erdoğan'a gönderme! 'Esas naas burada'
Bu telefonlar WhatsApp'a veda ediyor... Son tarih 30 Nisan
Bekçi alımı 2022 | 3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı?
MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bir şehirde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı
Bazı taşınmazların satışına onay
Haiti'de çeteler arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIMETURK / GÜNDEM / Rusya deniz üssünü korumak için limana eğitimli yunus yerleştirdi

Rusya deniz üssünü korumak için limana eğitimli yunus yerleştirdi

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI'de yer alan habere göre Rus Donanması, Sivastopol’da bulunan deniz üssünü korumak adına liman girişine iki adet eğitimli yunus balığı yerleştirdi.

3 Saat Önce
2022-04-28 08:21:16
Rusya deniz üssünü korumak için limana eğitimli yunus yerleştirdi

Rusya, 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda bulunan Ukrayna Donanması'na ait yunus eğitim merkezinde askeri amaçlar için yunus balıklarını eğitiyor.

Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından itibaren de eğitimli asker yunusları Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı Sivastopol Donanma Üssü'nde kullanıyor.

Sivastopol, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük donanma üssü olma özelliğine sahip. Yunusların görevi ise Ukraynalı dalgıçların limana sızıp sabotaj saldırıları düzenlemesini önlemek.

Yunusların bu rolü aslında bir ilk değil. Pek çok ülke yunus balıklarını eğiterek çeşitli deniz görevlerinde kullanıyor.

Sivastopol'de bulunan Rus Donanmasına ait gemilerin çoğu Ukrayna'nın envanterindeki füzelerin menzilinin dışında yer alıyor ancak bu gemiler deniz altından yapılacak olan her türlü sabotaj saldırısına karşı korumasız.

Yunus balıklarının Soğuk Savaş'tan bu yana Sovyetler dahil çeşitli taraflar tarafından bu tür görevler için eğitildiği bilinen bir gerçek.

Kaynak: TRT Haber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş