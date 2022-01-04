Rusya: 1878'de Rus askerleri Sofya'yı Osmanlı zulmünden kurtardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında gerçekleşen savaşın yıldönümüne ilişkin paylaşımda ‘Osmanlı zulmü’ ifadesini kullanarak diplomatik krize yol açması beklenen bir paylaşıma imza attı.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Ocak 1877-1878 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'na ilişkin paylaşılan bilgi notunda, “Rusya'nın 1878'de Bulgaristan'ı Osmanlı ‘zulmünden' kurtarışının yıldönümü” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan söz konusu paylaşımda “Tarihte bugün Rusya'nın 1878'de Bulgaristan'ı Osmanlı “zulmünden kurtarışının yıldönümü” ifadeleri kullanıldı.

Osmanlı-Rus '93 harbi' ve Gazi Osman Paşa

Rus Dışişleri'nin paylaşımında, Sofya halkının sözde Rus askerlerini sevinçle karşıladığı belirtildi.

1877-1878 (93 harbi) Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusya İmparatorluk Ordusu'nun kuşattığı Plevne kenti Osmanlı Ordusu tarafından savunulmuştu. Bu mücadelenin kahramanı Gazi Osman Paşa olmuştur. Plevne savunmasındaki başarısı, birçok ordu tarafından örnek alındı. 5 Nisan 1900'de vefat eden komutan Gazi Osman Paşa'nın üstün askeri kaabiliyetiyle tarihe geçti.

Sultan 2. Abdülhamid tahta geçmesinden bir yıl sonra 93 Harbi, yani Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştı. Osman Paşa'ya Rusların yolunu kesmesi amacıyla bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Plevne'yi savunması emredildi. Osman Paşa, ise verilen emri yerine getirmek üzere Plevne'de Rusların hiç tahmin etmediği güçlü bir savunma hattı kurdu. Bugünkü Sofya'nın 140 kilometre yakınında olan Plevne, çok kritik bir mevkiydi. Bu noktanın farkında olan Osman Paşa, 150 bin kişilik Rus ordusuna karşı 40 bin kişilik Osmanlı ordusuyla mücadele etti.

SİPERLE SAVAŞMA METODU TARİHE GEÇTİ

Osman Paşa'nın 36 kilometre hattında 5 kilometre derinlikte kazdırdığı siper ve mevziler savaş tarihine geçti. 1. Dünya Savaşı'nda bu siperle savaşma metodu bir çok ülke tarafından örnek alındı. Öte yandan tabyalarını, seyyar tabya gibi kullanan Osman Paşa, Ruslara ağır zayiat verdi. Ancak cephane tükeniyor, cephedeki erzak azalıyordu. Osman Paşa, kuşatmayı yarmak için harekete geçti. İlk saldırıda başarılı oldu ve ilk kuşatma hatları yarıldı. Ordunun daha fazla ilerleyemediğini gören Osman Paşa, geriye çekilme sırasında vuruldu, atı yaralandı.

GAZİLİK UNVANI

145 gün süren kuşatmanın ardından teslim kararını başkent İstanbul'a bildirmek zorunda kalan Osman Paşa'ya, Sultan 2. Abdülhamid tarafından gazilik unvanı verildi. Osman Paşa'nın gösterdiği kahramanlık, düşmanın da saygısını kazandı. Rus çarı tarafından kabul edilen Osman Paşa'ya Rusya'nın en üst düzey madalyası olan çifte kartal nişanı verildi.

68 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Gazi Osman Paşa, İstanbul'a döndükten sonra da saray müşaviri olarak görev aldı. Ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı, milli kahraman olarak saygı gördü. 5 Nisan 1900 tarihinde 68 yaşında ebedi âleme göçen Gazi Osman Paşa, Fatih Camii haziresinde 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan türbeye defnedildi.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.