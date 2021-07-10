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TIMETURK / GÜNDEM / Rus temsilci: Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı geçici

Rus temsilci: Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı geçici

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde, Suriye sorununa çözüm bulmak için başlatılan Astana sürecinin 16. toplantısı 7-8 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da gerçekleştirildi.

3 Saat Önce
2021-07-10 12:35:05
Rus temsilci: Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı geçici

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Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde, Suriye ihtilafına çözüm bulmak için başlatılan Astana sürecinin 16. toplantısı 7-8 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması gereğini vurgulayarak siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemler reddedilmiştir. Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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"Suriye'deki Türk askeri varlığı geçici"

Öte yandan Suriye'de üs ve asker bulunduran Rus tarafı, Türkiye ve ABD'ye ait askeri güçlerin ülkeye istikrar geldikten sonra Suriye topraklarını terk edeceğini ileri sürdü.

Açıklama, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev tarafından yapıldı.

Lavrentiev, Perşembe günü Astana görüşmelerinin 16'ncı turunda yaptığı açıklamada, "sahada istikrar kazanıldığında yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceğini" ifade etti.

Rus temsilci, ülkedeki Amerikan ve Türk askeri varlığının geçici olduğunu belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü için ülkedeki her iki gücün çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lavrentiev, ülkedeki Rus ve İran askeri varlığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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