Rus medyası: 'Azerbaycan'a askeri üs' ciddi bir meydan okuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'ı ziyareti sonrası Azerbaycan'a askeri üs kurulmasına ilişkin 'Daha sonra gelişme olabilir' açıklamasında bulunması Rus medyasının gündeminde yer aldı. Rus basınında çıkan haberlerde, 'Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri üs kurmasının Rusya için ciddi bir meydan okuma olacağı' belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin "Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üssü konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz konusu olabilir mi? Şuşa Beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu?" sorularına şu yanıtı vermişti:

'Askeri üs konusunda daha sonra gelişme olabilir'

"Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır."

"Tehlikeli bir meydan okuma"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Erdoğan'ın bu sözleri, Rus medyasında yankı uyandırdı. Rus medyası Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs açma olasılığına geniş yer verdi.

Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde, "Türkiye'nin Azerbaycan'daki üssü Rusya için tehlikeli bir meydan okuma olacak" ve "Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs kurabilir. Erdoğan, Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü oluşturma olasılığı hakkında konuştu" başlıkları attı.

Kremlin: Yakından gözlemliyoruz

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da olası bir Türk askeri üssü kurulması hakkındaki gelişmeleri yakından gözlemliyoruz" denildi.

Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.