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Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
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TIMETURK / GÜNDEM / Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı

Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı

Rusya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın en eski insan hakları grubu olan International Memorial'ın kapatılmasına karar verdi. Mahkeme, Memorial International'ın Rusya'nın 'yabancı ajan' yasasına aykırı olduğuna karar verdi.

1 Saat Önce
2021-12-28 22:22:59
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı

Memorial, Sovyet döneminde idam edilen, hapsedilen veya zulüm gören milyonlarca masum insanın hatırasını kurtarmak için çalışıyordu. Böylece, Stalinist dönemin suistimallerini ve vahşetini ortaya çıkarmak için yapılan 30 yıllık çalışma durdurulmuş oldu. Türk Telekom

 

Batı'dan maddi destek aldığı gerekçesiyle “yabancı ajan” suçlamalarına maruz kalan sivil toplum kuruluşunun avukatları, mahkemede, Memorial grubunun çalışmasının "ulusun sağlığı" için faydalı olduğunu savundu. Memorial'ı Rusya'nın düşmanı değil, dostu ilan ettiler ve tasfiye davasını saçma ve "Orwellci" olarak nitelendirdiler.

 

Adalet bakanlığı ise, bir grubun toplumsal öneminin yasayı çiğnemek için bir mazeret olamayacağını savundu. Türk Telekom

 

Memorial, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere kararlara itiraz edecek.

 

STALIN DÖNEMİ

 

1929-53 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten Joseph Stalin döneminde on milyonlarca insan öldü.

 

Mağdurlar sürgünlerde, kıtlıkta, zorla kollektifleştirmede, infazlarda ve esir kamplarında hayatlarını kaybettiler.

 

1937-38'de da tahminen 750 bin kişi öldü

 

Milyonlarca kişi Gulag çalışma kamplarına gönderildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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