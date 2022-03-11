Rus limanlarında bekleyen Türk gemilerinden haber var

Rus limanlarında 24 Şubat'tan beri bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si hareket etti.

Rus limanlarında bekleyen Türk gemileriyle ilgili flaş gelişme. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk gemileriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir. Gemilerde mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği, buğday küspesi, kömür, ayçiçeği küspesi, pirinç kepeği taşınmakta olup söz konusu gemilerin bazıları ülkemize bazıları da farklı ülkelere yükleri taşımaktadır." denildi.

PUTİN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan, Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek ve buğday hammaddesi yüklü, varış noktası Türkiye olan gemileri hatırlatmış, Putin de söz konusu gemilerin Türkiye'ye çıkışıyla ilgili talimat vereceğini belirtmişti. .