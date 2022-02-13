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Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na bağlı 'Rostov-na-donu' adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti. Denizaltınıngeçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

15 Dakika Önce
2022-02-13 15:11:28
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı.

Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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