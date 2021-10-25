Rus basını: 'Erdoğan tüm savaşı üstlendi'

10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesini değerlendiren Rus Kommersant gazetesi, 'Erdoğan tüm savaşı üstlendi' başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın Batı'yla ilişkilerde kırmızı çizgisini çekip içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecekleri mesajını verdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala hakkında açıklama yapan 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için talimat vermesi Rus basınının önde gelen gazetelerinde önemli yer buldu.

Rus basınından Kommersant gazetesi, "Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın Batı'yla ilişkilerde kırmızı çizgisini çekip içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecekleri mesajını verdiğini yazdı.

Gazete, Erdoğan'ın Batı'yı 'meydan okumayı kabul etmek veya Türkiye'yle doğrudan cepheleşmeden kaçınmak' arasında zor bir seçimle baş başa bıraktığını vurguladı.

Kommersant, söz konusu 10 ülkenin yönetimlerinin Erdoğan'ın kararı nedeniyle acil istişareler yaptığının da altını çizdi.

'Türkiye ile ABD arasındaki kriz derinleşecek'

Vedomosti gazetes ise, Batılı büyükelçilerin sınır dışı edilmesinin Türkiye ile ABD arasındaki krizi derinleştireceğini vurguladı.

Gazete, Erdoğan'ın büyükelçilerini sınır dışı etme talimatı verdiği ülkelerin 7'sinin ABD, Fransa, Almanya, Danimarka, Kanada, Hollanda ve Norveç gibi Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğuna dikkat çekti. Diğer 3 ülke ise Finlandiya, İsveç ve Yeni Zelanda.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın henüz sert bir karşılık vermediğini ve Türk Dışişleri'nden açıklama beklediğini açıkladığını belirten Vedomosti, Washington'un böylece Ankara'ya manevra alanı bıraktığını kaydetti.

'Daimi ittifaklar çağı sona erdi'

Moskovskiy Komsomolets, büyükelçilerin büyük bölümünün NATO ülkelerinin temsilcileri olmasının duygularıyla hareket etmekle ve kararlı adımlarıyla bilinen Erdoğan'ı durduramadığını belirtti.

Moskovskiy Komsomolets'e demeç veren Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi Doç. Aleksey Obraztsov, Erdoğan'ın eylemlerinin daha geniş bir uluslararası bağlamda irdelenmesi gerektiğini söyleyerek "Daimi ittifaklar çağı sona erdi. Artık bloklar, durumsal nitelikte ve uzun vadeli değil. Türkiye, yaptığı açıklamalarla NATO içerisinde kendisini yalnız hissettiğini ve bu nedenle kendisine fayda sağlayacak bir politika izleme niyetinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Batı'nın bu koşullarda neler yapabileceği belli değil" dedi.

Meselenin açıklamaarın ötesine geçmemesinin muhtemel olduğunu kaydeden Obraztsov, "ABD rahatsız olabilir ancak Washington'un elinde Ankara'ya baskı yapmak için somut kozlar bulunmuyor ve kimin kime daha fazla ihtiyacı da bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.