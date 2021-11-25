Rus basını, BAE Veliaht Prensi Nahyan’ın Ankara ziyaretini nasıl gördü?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Türkiye ziyareti, Rus medyasında da büyük yankı buldu. Gazeteler, “İki ülke, aralarında 10 yıldır süren soğuk savaşa resmen son verdi’ ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 9 yıl sonraki Türkiye ziyareti Rus medyasında da manşetlerde.

Kommersant gazetesi manşetten verdiği haberinde ‘Orta Doğu'daki iki kilit oyuncu - BAE ve Türkiye - Arap Baharı'nın başlangıcından bu yana aralarında neredeyse 10 yıldır süren soğuk savaşa resmen son verdi' ifadeleri kullanıldı.

TL'nin kasım ayı başından bu yana yüzde 23 değer kaybına dikkat çeken Kommersant, ziyaretin Türkiye'de yaşanan ekonomik kirizle aynı zamana denk gelmesine dikkat çekiyor.

Görüşmelerde Emirlikler'in Türk ekonomisine yapmayı planladığı milyar dolarlık yatırımları ve Ortadoğu'daki durumun ele alındığını belirtiyor.

Ziyaret sırasında özellikle Abu Dabi Devlet Yatırım Fonu (ADQ), Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Planlar, enerji ve ulaşımdan sağlık ve spora kadar çok çeşitli alanlarda yatırımları içeriyor.

Ankara'daki zirvenin arifesinde, Türk ticaret ve maliye bakanları Abu Dabi'yi ziyaret etti.

9 yıl sonra gerçekleşen ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok zor bir dönemde gerçekleşti.

Kasım ayının başından bu yana lira dolar karşısında %23,12 değer kaybederken, yılbaşından bu yana Türk parası yarı yarıya değer kaybetti. Bu çerçevede, Çarşamba günü, ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede bir kez daha erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çağrısında bulundu. Ancak şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sonraki seçimleri Haziran 2023'te yapma kararında kararlı.

Emirlik yatırımları Türkiye ekonomisini kurtarmayacak, ancak en azından destekçileri veya tereddütlü olanlar arasında Erdoğan'ın imajı üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Rusya'nın önemli gazetelerinden Nezavisimaya Gazeta ise, “Türkiye, Ekonomisini Arap Rakibine Emanet Etti” manşetiyle verdiği haberinde Abu Dabi Prensi'nin ziyareti Ankara'yı döviz krizinden kurtarmayı amaçladığını iddia ediyor.

Abu Dabi Prensi'nin Türkiye ziyaretinin ülke ekonomisindeki krizin hızla büyümesiyle aynı zamana denk geldiği vurgulanarak Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan liderliğindeki hükümetin istikrarı sağlamak için aldığı tedbirlerin etkisizliğini gösteriyor.

Ülkede yaşanan protestolara vurgu yapılan haberde, halkın hoşnutsuzluğunun artmasıyla muhalefetin erken seçim çağrılarını yanıt vermek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

‘Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin odak noktasının ekonomik meseleler olması şaşırtıcı değil. Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik yakınlaşma büyüdükçe, Arap devletinin uzun süredir bölgesel bir rakip olan ülkedeki yatırım varlığını artıracağı beklentileri arttı.

Middle East Eye (MEE) portalı Katar'a yakın kaynaklar ise, Abu Dabi Veliaht Prensi'nin Türk ekonomisine 100 milyar dolara kadar yatırım sözü verdiğini bildirdi. Diğer kaynaklara göre, miktar en az 10 milyar dolar.' ifadeleri kullanılıyor.

İsviçre Araştırma Merkezi Uluslararası Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim'de kıdemli araştırmacı olan Jalel Harshaoui de, ekonomik açıdan bakıldığında, Emirliklerin sadece Türkiye'de akıllı ve ucuz yatırımlar açısından değil, aynı zamanda Erdoğan ve Türkiye üzerinde muazzam fırsatlar yakaladığını bir çok koz elde edeceği yorumunda bulunuyor.

Kaynak: haberrus.ru

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