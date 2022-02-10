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TIMETURK / GÜNDEM / RTÜK'ün 72 saat mühlet verdiği VOA'dan açıklama

RTÜK'ün 72 saat mühlet verdiği VOA'dan açıklama

Türkiye’de RTÜK’ün üç gün içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdiği uluslararası basın kuruluşlarından Amerika’nın Sesi VOA açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-02-10 09:12:41
RTÜK'ün 72 saat mühlet verdiği VOA'dan açıklama

Amerika'nın Sesi VOA'dan yapılan açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerini bloke ederse, VOA'nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceği'' kaydedildi.

VOA Sözcüsü Bridget Serchak yaptığı yazılı açıklamada, Türk yayıncılık düzenleme otoritesinin, VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını belirtti.

Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir'' denildi.

VOA'nın hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı da açıklamada yer aldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 9 Şubat'ta, VOA, Deutsche Welle ve Euronews'un Türkçe yayın bölümlerinin üç gün içinde lisans başvurusu yapmasını istemiş, aksi takdirde internet yayınlarının engellenmesi yönünde mahkemeye başvuru yapma kararı almıştı.

Almanya'dan yayın yapan Deutsche Welle'nin sözcüsü, kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını belirtti. Haber kuruluşunun internet sitesindeki açıklamaya göre "RTÜK'ün olası kararının DW'yi de etkileyebileceğini medyadan öğrendik" diyen sözcü, "Ancak RTÜK'ten resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir değerlendirme yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz" ifadelerini kullandı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentindeki Euronews ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2018 yılı Mart ayında çıkan ve daha sonra 1 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan genişletilmiş ‘‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'' RTÜK'e internet ortamını denetleme yetkisi veriyor.

NE OLMUŞTU?

RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullanmıştı. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Amerika'nın Sesi, Euronews ve Deutsche Welle sitelerine lisans başvurusu için 72 saat süre tanındığını, bu sürede başvurmayanların erişimlerinin engelleneceğini ifade etmişti.

Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. Ulusal basının ardından sıra uluslarası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK'ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin" diye yazmıştı. .

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