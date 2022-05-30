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RTÜK’ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlayan kanallara para cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesinin TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki paravan bir vakfa 1 milyon lira aktardığı ve kaçacağı iddiasında bulunduğu açıklamasını yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV’ye para cezası verdi.

49 Dakika Önce
2022-05-30 13:50:18
RTÜK’ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlayan kanallara para cezası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs günü yayınladığı videoda "Bir vakıf kurduruyorlar Amerika'da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait" iddiasında bulunmuştu.

RTÜK, bu açıklamayı yayınlayan Tele1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye oy çokluğuyla tavandan bir önceki aydaki gelirinin yüzde 3'ü kadar para cezası verdi.

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