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TIMETURK / GÜNDEM / RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası

RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası

RTÜK, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik tepki çeken sözleri yüzünden Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

49 Dakika Önce
2022-02-16 16:23:52
RTÜK’ten Halk TV’ye Ayşenur Arslan cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle oy çokluğuyla, Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

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Ayşenur Arslan ne demişti?

Arslan programda, "Halil Falyalı kendini, TMT Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemete Teşkilatı adada, yakın hinterlandında suikastlarla bilinen, illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti adına avukat Muhammer Cemaloğlu, MHP adına avukat Kürşat Türker Ercan ve BBP adına avukat Zekai Yiğit imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmişti.

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