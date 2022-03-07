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TIMETURK / GÜNDEM / RTÜK'ten 'gıda haberi ve yorumları' açıklaması

RTÜK'ten 'gıda haberi ve yorumları' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gıda fiyatlarına ilişkin halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınların takip edildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-07 21:26:55
RTÜK'ten 'gıda haberi ve yorumları' açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerini uygulanacaktır" dedi.

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