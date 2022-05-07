RTÜK Başkanı Şahin'den ''yabancı düşmanlığı'' uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın halkı yanlış yönlendirmemek adına duyarlı davranmasının, doğruluğu meçhul bilgilere riayet etmemesinin, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamasının son derece önemli olduğunu bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ırk, din, milliyet fark etmeksizin dünyanın tüm mazlumlarına kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zor da olan ve kendisinden yardım talep eden her insana karşı her daim şefkat ve merhametle mukabele gösterdiğini belirtti.

Ancak ne yazık ki son dönemde bazı medya kuruluşlarının, Türkiye'de bulunan farklı kesimlere yönelik yabancı düşmanlığını artırıcı yayınlar yaptığını ifade eden Şahin, bahse konu yayınların görsel ve işitsel medyada hemen hemen her yayın türünde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dizi filmler, haber bültenleri ve programlar ile kuşak yayınlar hatta magazin programlarında bile benzer içeriklerin yaygınlaştırıldığının görüldüğünü bildiren Şahin, söz konusu yayınlarda yabancı uyruklu insanların her durumda kötü karakter olarak gösterilmesi veyahut bu kişilere ilişkin hep olumsuz haberlerin ekranlara taşınmasının dikkati çektiğini aktardı.

Neredeyse Türkiye'deki her yabancıyı kötü gösteren yayınlarda sosyal medya kaynaklı kurgusal videoların da kullanıldığının tespit edildiğini, televizyonlardaki tartışmalarda Türkiye'ye sığınan insanlara yönelik kin ve nefret pompalandığının, kişilerin hak ve hürriyetlerinin tehdit edildiğinin belirlendiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki radyo ve televizyonların yayın ilkelerini düzenleyen 6112 sayılı yasaya göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir. Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına duyarlı davranması, doğruluğu meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak beklentimiz, görsel ve işitsel medyanın kendisinden beklenen hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir. Yayınlar yoluyla kin ve nefret söylemleri dile getirilerek, toplum arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin kimseye faydası yoktur. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."