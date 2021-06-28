Rönesans Holding'den 'Şehir hastaneleri Danimarkalı şirkete satıldı' iddialarına yanıt

Rönesans Holding'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi hastanelerin satışı ya da devrinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Rönesans Sağlık Yatırım'ın, Türkiye'de erişilebilir kaliteli sağlık hizmetleri altyapısını oluşturan şehir hastanelerinin hayata geçirilmesine öncülük ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yatırımcı rolü ile Yozgat, Adana, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir Şehir Hastaneleri'ni yurt dışı finansörler vasıtasıyla yerli finansman kaynağı kullanmadan başarıyla tamamlamış ve ülkemize yüksek katma değerle kazandırmıştır. Şehir hastanelerinde proje sözleşmeleri kapsamında, yemek, güvenlik, çamaşır, bakım onarım gibi birçok hizmetin ifa sorumluluğu yatırımcı şirketlere verilmiştir. Bu hizmetlerin sağlanması amacıyla 2015 yılında Rönesans İşletme Hizmetleri (RIH) kurulmuştur." denildi.

Rönesans İşletme Hizmetleri'nin, yatırımcı şirketleri tarafından Yozgat, Adana, Elazığ ve Bursa Şehir Hastaneleri'nde hizmet sağlayıcı olarak görevlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelecek sene (2022) yapılacak 'pazar testi (ilgili hizmetlerin her 5 yıllık sürede yeniden ihale edilmesi)' nedeniyle rekabeti ve sürdürülebilirliği desteklemek için Rönesans uzmanlığı ve katkısı sınırlı olan temizlik, güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi hizmetlerde dünya devi ve sektörün lider firması ISS Tesis Yönetimi Hizmetleri AŞ (ISS) ile iş birliği yapılmasına karar verilmiştir. Yeni yapıda hizmetleri iki ayrı firmanın yöneteceği bir planlama yapılmıştır. Bu kapsamda temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş gibi soft hizmetler ISS'ye devredilerek hastaneler için kritik önem taşıyan medikal destek hizmetler ve bina bakım onarımı gibi teknik hizmetler Rönesans'ın uluslararası tecrübesi doğrultusunda, Rönesans tarafından sağlanmaya devam edilecektir.

Söz konusu soft hizmetlerin devredilmesiyle mevcut projelerde sunulan hizmetlerin kalitesinin ve istikrarının sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi hastanelerin satışı ya da devri söz konusu olmamakla birlikte Rönesans Sağlık Yatırım Grubu, ilgili şehir hastanelerinin yatırımcısı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde ana muhatabı olmaya devam etmektedir."

Rönesans İşletme Hizmetleri şirketi; Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin işletmesini Danimarkalı ISS şirketine sattığı iddia edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.