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TIMETURK / GÜNDEM / Ronaldo'dan Cübbeli Ahmet'e forma sürprizi

Ronaldo'dan Cübbeli Ahmet'e forma sürprizi

Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo imzalı formasını Cübbeli Ahmet'in kızına hediye ettiği iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-03-30 10:21:33
Ronaldo'dan Cübbeli Ahmet'e forma sürprizi

Yıldız futbolcu Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında Türkiye ile oynadığı maç sonunda giydiği formayı imzalayarak Cübbeli Ahmet'in kızına hediye ettiği iddia edildi. Bu özel bilgiyi ise Oda Tv yazarı Hürrem Elmaşçı şu ifadelerle belirtti:

Cübbeli Hoca'nın küçük kızının bir de koleksiyonu varmış galiba; ünlü futbolcuların imzalı formalarını topluyormuş. Eşimin anlattığına göre, küçük hanımefendiye sürpriz olması için Porto'daki Türkiye-Portekiz maçından sonra Ronaldo'dan formasını imzalamasını rica etmişler.O da bizim Türk heyeti kırmamış, imzalayıp vermiş formasını… Bunu eşimden duyunca çok mutlu oldum. Cübbeli Ahmet Hoca'nın hoşgörüsünü de takdir ettim." .

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