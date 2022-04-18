'Rockçı İmam' AİHM'ye başvurdu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaptığı sırada 'Rockçı İmam' olarak tanınıp, konser için izin almadığı gerekçesiyle ihraç edildiğini söyleyen Ahmet Muhsin Tüzer (51), görevine dönmek için bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Türk vatandaşı olarak hakkını AİHM'de aramanın kendisine zor geldiğini belirten Tüzer, "Çok sevdiğim ve büyük hizmetler yapmama aracı olan imamlık görevine tekrar döneceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde 2013'te imamlık yaptığı sırada Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin ile 'FiRock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, ilçede verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. İki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de 3 gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

GÖREVE İADE DAVASI REDDEDİLDİ

Daha sonra imamlıktan alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018'te meslekten ihraç edildi. Tüzer, meslekten ihraç kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı görüşen mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Tüzer'in açtığı meslekten ihraç davasının iptalini esastan görüşen mahkeme, davanın reddine karar verdi. 9 sayfalık gerekçeli karar, Tüzer'e gönderildi. Tüzer, talebinin Konya Bölge İdare Mahkemesi'nce de reddedilmesinin ardından Danıştay'a başvurdu. Danıştay 12. Dairesi, 17 Şubat 2021'de temyiz başvurusunu reddetti. DHA .