Savunma teknolojisi yazarı Abdullah Karakuş, Havelsan’ın ürettiği robot askerler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı

Karakuş'un “Robot askerler sınır ötesine hazır” başlıklı yazısı:

Havelsan'ın ürettiği insansız kara aracı Barkan'ın son testlerine şahit olduk. Gözetleme, taşıma, keşif, 3D haritalama yapan ve makineli silah monte edilebilen Barkan, askerlerle birlikte zırhlı araçlara da girebilecek şekilde olmasıyla dikkati çekiyor. Barkan'a robotik kol da takılabiliyor...

Önümüzdeki günlerin en büyük gücü yapay zekâ olacak. Savaşlar ve çatışmalar bile neredeyse insansız araçlarla yapılacak. Yani robot askerler...

İnsansız hava araçlarından (İHA-SİHA) sonra Türkiye şimdi de insansız kara araçlarında (İKA) büyük ilerlemeler kaydetti. Özellikle vekalet savaşlarının yaşandığı Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgede insansız kara araçları da terör örgütleriyle mücadeleye büyük katkı sağlayacak.

ROBOTİK TEKNOLOJİ

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile sohbet ettim. İHA'larda büyük başarı sağladıklarını belirten Demir aynı başarıyı İKA'larda da göstereceklerini söyledi. İnsansız araçlarda dünyaya örnek olduklarını dile getiren Demir, her geçen gün savunma sanayinde yerlileşme oranının arttığını dile getirdi.

Demir ile sohbetimizin ardından en son yapılan insansız kara araçlarını incelemek üzere Havelsan'a gittim. 1-2 yıldır insansız kara araçları üzerinde çalışan Havelsan, özellikle robotik ve otonom teknolojiler üzerinde çalışıyor.

ZIRHLI ARAÇLARA GİRİYOR

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yarışmasında, kategorisinde birinci olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da son Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde gösterilen ve tanıtılan Barkan'ın Havelsan'daki son denemelerine şahit oldum.

Gözetleme, taşıma, keşif, haritalama yapan ve makineli silah taşıyan Barkan, askerlerle birlikte zırhlı araçlara da girebilecek şekilde olmasıyla dikkati çekiyor. Barkan'a robotik kol da takılabiliyor.

Uzaktan kumanda ile çalışan Barkan 40 kilometre gidip gelebiliyor. 3G modem, LTE ve uydu haberleşme sistemi ile kontrol edilen Barkan'ın üzerinde termal ve normal kameralar var. Uzun namlulu 7,62 makineli silah ve bomba atar monte edilebilen Barkan, duran ve hareketli hedefleri vurabiliyor.

Gözetleme ve keşifte önemli görevlere hazırlanan Barkan, insan ve araç takibi yapabiliyor. Durumu göre 20 km hıza ulaşabiliyor. En büyük özelliklerinden biri de otonom devriye. Yani hedef tespit, konumlama, rota belirleme, eve dönme, haritalama.

3D HARİTA VE NAVİGASYON

İki motorlu olan Barkan, devamlı olarak 4 saat hareket edebiliyor. Rota planlamasını kendi yapan Barkan'ın gittiği yerden eve geri dönme özelliği de var. Engelden kaçabilen, 20 cm sudan geçebilen Barkan 3D harita ve navigasyon da yapabiliyor. Arazi şartlarına göre menzil değiştirebilen Barkan'da şimdilik 5 kamera var. Testler sırasında Barkan, 40 kilometre uzaktan kontrol edildi. Yüzde 60 tırmanma kabiliyeti olan Barkan, gece görüş kabiliyetine de sahip. Barkan'ın 360 derece görüş kabiliyeti de var.

TOPRAK ALTINI TARIYOR

Haritalama için kameraların olduğu Barkan, engellerin haritasını da çıkarabiliyor. Böylece Barkan'ın dolaştığı araziyi tanıma olanağı oluşuyor.

Bilmediği alanın haritasını çıkarıp bir sonraki gittiğinde kullanabilen Barkan, kullanıcısına da sonrası için arazi ile ilgili bilgi veriyor. Belli mesafeye gelince engeli tanıyan ve uyaran sensörlerin olduğu Barkan'ın bomba imha görevi de var. Mayın dedektörü olarak kullanılabilen Barkan'a lazer silahı da konabiliyor. Yere bakan radarların da olacağı Barkan, yerin altında mayın varsa tanıyor, risk olunca duruyor.

TAKTİK HABERLEŞME

Barkan'ın üzerinde dikkatimizi çeken ise antenlerin çok olması. Nedenini sorunca da bunların taktik haberleşme antenleri olduğunu öğrendim. Orta sınıf insansız kara aracı olan Barkan'ın bir özelliği de personelin bindiği zırhlı araca da alınabiliyor olması. Askerlerle birlikte görev alanına zırhlı araca binerek gidecek Barkan, görev yerine gelince de inerek keşif ve gözetlemesini yapacak.

YARALI TAŞIYABİLECEK

Kritik bölgelerde yaralı taşıma görevini de üstlenecek olan Barkan, mühimmat takviyesi için de kullanılabilecek. Barkan 700 kg kadar taşıyabiliyor. Sınır ve sınır ötesinde kullanılacak olan Barkan'ın ayrıca mağara operasyonu ile ilgili testleri de son aşamaya gelmiş. Barkan önümüzdeki günlerde mağara operasyonunda da kullanılacak.

Büyük çoğunluğu yerli malzemeden yapılan Barkan'ın seri üretim seviyesine geldiği de belirtildi. Sürekli hareketli olmayacağı için 24 saat sahada askerlerimizle olacak olan Barkan, terörle mücadeleye büyük katkı sağlayacak. Kısacası Barkan diğer insansız kara araçlarıyla beraber yapay zekasıyla sahadaki unsurların gözü, kulağı ve eli olacak...

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.