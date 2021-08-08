Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Salkıçor yaylasında mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
2021-08-08 13:11:32
Rize'de Ortaköy Cimil yaylasına doğru dağ yürüyüşüne giden Hülya Azaklı, Fethi Azaklı, Ayşe Yazıcı ve Ömer Kamil Yazıcı dönüşe geçti.
Hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyen 4 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine AFAD koordinesinde 3 İkizdere Arama Kurtarma personeli, 4 jandarma ekibi, 3 UMKE ve 3 sağlık görevlisi bölgeye ulaşmak için yola çıktı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu 4 kişiye Salkıçor deresinin kenarında ulaşıldı.
Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından ilçe merkezine indirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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