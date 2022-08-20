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Rize'de tur otobüsü devrildi! 25 yaralı

Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı öğrenildi.

1 Saat Önce
2022-08-20 17:05:38
Rize'de tur otobüsü devrildi! 25 yaralı

Gaziantep'de 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.

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Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmakz köyünde tur otübüsü devrildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada tur otobüsünün sürücüsüyle birlikte 25 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri bölgede yaralılara müdahale ediyor.

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Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre araç sürücüsüyle birlikte 25 kişi yaralandı.

Gaziantep'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir kaza haberi de Rize'den geldi.

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Görgü tanığı Ayşe Yanık, “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Kaza yapacak dememle duvara vurması bir oldu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili incele başlatıldı.

TRTHaber

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