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TIMETURK / GÜNDEM / Rize'de selden etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi

Rize'de selden etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi

Rize'de sel ve heyelandan etkilenen vergi mükellefleri için 14 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 'mücbir sebep hali' ilan edildi.

6 Saat Önce
2021-08-05 15:21:00
Rize'de selden etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi

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Valilikten yapılan açıklamada, Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde ve Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle mükellefler hakkında vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin 14 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildiği belirtildi.

Mücbir sebep haline ilişkin beyanname ve bildirimlerin 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 31 Ocak 2022 Pazartesi günü olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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