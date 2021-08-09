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TIMETURK / GÜNDEM / Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'de sağanağın ardından derenin yükselmesi sonucu çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

1 Saat Önce
2021-08-09 23:15:03
Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı dereler taştı bazı derelerin ise debisi yükseldi.

 

Derelerin taşması sonucu Salarha yolunda biriken su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

 

Sağanak dolayısıyla ilçelerde küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi.

 

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle bazı köy yoları ulaşıma kapandı. Bu yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yapılıyor.

 

AFAD ekipleri 4'ü kardeş 6 kişiyi kurtardı

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki Kurtes Deresi'nin taşması sonucu kardeşler Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), çay bahçesinde mahsur kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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