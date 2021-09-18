DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dışişleri Bakanlığı'ndan 9 AB üyesine bildiri tepkisi
Katar'dan Kabil'e altıncı uçakla insanı yardım
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
İtalyanlar kritik projelere savaş açtı: 'Türk üretimi T-70 en büyük tehlike, ortadan kaldırmalıyız'
'Kemal bir an önce kalk oradan'
Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu
Çanakkale Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
Hilton, Çin'in yıktığı caminin yerine otel inşa edecek
1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e 'fahri doktora' unvanı
Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı
Avrupa Konseyi'nden Kavala'nın serbest bırakılması için 30 Kasım'a kadar süre
Lavrov'un 'metresli özel hayatı' ifşa oldu
Binlerce yasa dışı göçmen sınırı geçerek ABD'ye girdi
Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

TIMETURK / GÜNDEM / Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

TRT Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT yöneticileri hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

40 Dakika Önce
2021-09-18 08:37:04
Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT'nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Dilekçede, TRT'nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi. TRT'nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına', ‘sanatçılara', ‘sporculara' nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” denildi.

HKP avukatları dilekçede, Rıdvan Dilmen, Mehmet Zahit Sobacı, Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş