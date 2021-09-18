Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusu

TRT Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT yöneticileri hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT'nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Dilekçede, TRT'nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekildi. TRT'nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına', ‘sanatçılara', ‘sporculara' nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” denildi.

HKP avukatları dilekçede, Rıdvan Dilmen, Mehmet Zahit Sobacı, Erkan Durdu ve TRT Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.