'Rezilliği izliyor musunuz? Hâlâ bir savcı çıkmadı!'

Televizyon yazarı Yüksel Aytuğ, geçtiğimiz gün patlak veren eski şarkıcı-sunucu Seda Sayan ve eski sunucu-oyuncu Mehmet Ali Erbil’in adının geçtiği skandalı yorumladı

Şov dünyasının kirli çamaşırları

Rezilliği izliyor musunuz? Şov dünyasının iki ünlüsünün birbirlerine karşı tavırlarını, söylediği sözleri, akıl almaz suçlamaları...

Mehmet Ali Erbil, hastalığı sırasında kendisine hiç ilgi göstermeyen Seda Sayan'a kızmış. Sonra da 'sitem' yerine hakarete soyunmuş: "Geçmişi kirli olmasaydı ona iftar programı bile sundururlardı. Fatih Ürek'i, Onur Büyüktopçu'yu işinden etti. Reytingi olmayan bu kadına nasıl hâlâ program yaptırıyorlar?" mealinde açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Seda Sayan da "Evet, Tuğba ile evli olduğu dönemde evindeki masum hizmetçi kıza tecavüz etmesine sesimi çıkarmadığım için geçmişim kirli. Açtırmasın kutuyu" diye özetleyebileceğim sözler söyledi.

Hangisini eleştireyim, bilemiyorum. 40 yıllık dostuna tatlı tatlı sitem etmek yerine "Geçmişi kirli, herkesin ekmeğiyle oynuyor" diyen Mali'ye mi, "Ağır bir hastalıktan kalktı, psikolojisi bozuk olabilir" demek yerine onunla medya önünde hesaplaşmaya girişen, bunu yaparken de akıl almaz bir tecavüz iddiasını gündeme getiren Seda'ya mı?

Yahu siz değil miydiniz, milyonların önünde "Halam, eltim" filan diye birbirine yıvışan? Mehmet Ali'nin eğer gündeme gelmek gibi bir sorunu yoksa bunu asla yapmamalıydı. Seda Sayan da ta Etiler Şamdan'ın merhum sahibi Mehmet Tuna ile başlayan "vefasızlık ve vicdansızlık" sabıkasını temize çekmek yerine Mehmet Ali'ye bel altı saldırmamalıydı.

Ayrıca, tanık ya da haberdar olduğun bir tecavüz olayını ifşa etmek için neden Mehmet Ali'nin sana saldırmasını bekledin a Seda Bacım? Tamam, pandemi hepimizin sinirlerini laçka etti de, biraz akıl, biraz izan, çokça vicdan hanımefendiler, beyefendiler!..

Gelelim işin daha da vahim boyutuna: Seda Sayan'ın iddialarının üzerinden 24 saat geçti, hâlâ Seda'yı ve Mali'yi çağırıp "Nedir bu tecavüz olayı?" diye soran bir savcı çıkmadı. Yazık ki ne yazık...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.