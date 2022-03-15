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Rezidanstaki şüpheli ölüm; erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı

TIMETURK / GÜNDEM / Rezidanstaki şüpheli ölüm; erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı

Rezidanstaki şüpheli ölüm; erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı

Esenyurt'ta 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç'un düştüğü öne sürülen rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Oruç'un erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı.

2 Saat Önce
2022-03-15 16:41:19
Rezidanstaki şüpheli ölüm; erkek arkadaşı hakkında adli işlem başlatıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken genç kızın öldüğü belirlendi.

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'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayda, Özge Binnur Oruç'un rezidansta yaşamadığı gibi misafir giriş kaydının da bulunmadığını belirlendi. Site içerisindeki dairelerin çoğunun boş olması nedeniyle Oruç'un atladığı sırada çevrede herhangi bir ses veya olumsuz durumun fark edilmediği kaydedildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özge Binnur Oruç ile R.Ş.S.'nin Avcılar'da bulunan bir alışveriş merkezinde tartıştıkları, genç kızın buradan ayrıldığını belirledi.

Kız arkadaşına ulaşamayan R.Ş.S.'nin bir süre beklediği, ardından kendisini arayan Oruç'un "Hakkını helal et" diyerek telefonu kapattığı tespit edildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ş.S.'yi polis merkezine götürerek hakkında adli işlem başlatıldı. DHA .

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