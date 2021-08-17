Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu

Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, Taliban'dan talep geldiği takdirde Ankara'nın Kabil Havalimanı'na teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu söyledi

Reuters, iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeyle ilgili planını durdurduğunu aktardı.

Habere göre isimlerini vermeyen kaynaklar, planın ortaya çıkan kaos nedeniyle iptaline rağmen, Taliban'dan talep geldiği takdirde Ankara'nın Kabil Havalimanı'na teknik destek ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakerelerini sürdüren Taliban, haziran ayından bu yana Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda ise vilayet merkezlerine kısa sürede hakim oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.