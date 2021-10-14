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TIMETURK / GÜNDEM / Reuters’ın iddiası: Merkez Bankası'ndaki görevden almaların arkasında ne var?

Reuters’ın iddiası: Merkez Bankası'ndaki görevden almaların arkasında ne var?

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tümen ve Dr. Uğur Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Yavaş'ın görevden alınmalarının ardından Reuters'a konuşan bir kaynak, Yavaş ve Küçük'ün bazı PPK kararlarına muhalefet ettiğini söyledi.

7 Saat Önce
2021-10-14 10:58:46
Reuters’ın iddiası: Merkez Bankası'ndaki görevden almaların arkasında ne var?

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarının ardından Reuters'a konuşan bir kaynak, Yavaş ve Küçük'ün bazı PPK kararlarına muhalefet ettiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; adı açıklanmayan kaynak, Küçük'ün önceki yıllarda Merkez Bankası rezervlerinin satışına da karşı çıktığını aktardı ve ekledi:

“Küçük'ün bir PPK toplantısında yaptığı şu konuşma, Merkez Bankası'nda hâlâ hatırlanır:
Quote Message: Liranın istikrarı ve itibarıyla bunlara bağlı olan fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve verimliliğe bağlı gelişme için şarttır. Diğer yollarla sağlanan büyüme kalıcı olmayacaktır. Bugün faizi olması gereken seviyeden düşük tutarsanız yarın, bundan daha yüksek bir seviyeye çıkarmanız gerekir.
Liranın istikrarı ve itibarıyla bunlara bağlı olan fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve verimliliğe bağlı gelişme için şarttır. Diğer yollarla sağlanan büyüme kalıcı olmayacaktır. Bugün faizi olması gereken seviyeden düşük tutarsanız yarın, bundan daha yüksek bir seviyeye çıkarmanız gerekir.

Aynı kaynak, bu kişilerin görevden alınmasının Merkez Bankası için bir kayıp olduğunu söyledi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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