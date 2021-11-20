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TIMETURK / GÜNDEM / Resmî Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Resmî Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu.

2 Saat Önce
2021-11-20 11:09:23
Resmî Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 BİN İSTİKLAL MADALYASI VAR

1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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