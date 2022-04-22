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TIMETURK / GÜNDEM / Resmi Gazete’de yayımlandı! Yabancıya konut satana devlet desteği

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yabancıya konut satana devlet desteği

Türkiye’deki konutları yurtdışına pazarlayanlara devlet desteği sağlanmasına karar verildi.

4 Saat Önce
2022-04-22 07:16:25
Resmi Gazete’de yayımlandı! Yabancıya konut satana devlet desteği

Gayrimenkul sektörü, ‘hizmet ihracatı' kapsamına alındı. 20 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5448 sayılı ‘Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar' uyarınca, konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşlar desteklenecek.

Bu kurum ve kuruluşlara Ticaret Bakanlığı tarafından 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği sağlanacak. Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL'ye kadar destek akıtılacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek destekler arasında tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel katılım, milli katılım, ürün yerleştirme, sektörel alım ve ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon ile yarışma ve etkinlik başlıklar yer alıyor.

GİDERLERİN YÜZDE 50'Sİ DEVLETTEN

Karara göre, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50'si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.

Pazara giriş belgeleri desteğinin üst limiti yıllık 1.8 milyon TL olacak. Birim açılması ve işletilmesiyle ilgili belgelendirme giderleri için 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 720 bin TL tutarında destek verilecek.

Yıllık 1.8 milyon TL'ye kadar reklam ve tanıtım giderleri desteği verilecek.

Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL destek sağlanacak.

Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak.

Yarışma ve etkinlik desteği etkinlik başına 1.2 milyon TL olacak.

TANIMDA TÜM FAALİYETLER VAR

Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul hizmetlerine vereceği desteklerle ilgili şu tanım yapıldı:

“Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen bakanlık tarafından belirlenen, fuar kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

Milli katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda düzenlenen ve bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere toplu katılımları

Milli katılım organizatörü; Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları

Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere: konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşları ifade eder.” .

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