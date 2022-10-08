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Resmi Gazete’de yayımlandı: TSK 6 ay Katar'da olacak

TSK'nın Katar'daki görevine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Saat Önce
2022-10-08 09:19:25
Resmi Gazete’de yayımlandı: TSK 6 ay Katar'da olacak

TSK'nın Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonu için müttefik ülkelerden askeri destek talep etmişti. Bu kapsamında TSK'nin 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Organizasyona 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilirken, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin "güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için" Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi. .

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