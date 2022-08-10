Resmi Gazete'de yayımlandı: SGK'ya yeni başkan atandı

SGK Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre başkanlık görevinden alındı. Ceylan'ın yerine Kürşad Arat atandı.

Cevdet Ceylan SGK Başkanlığı görevine 31 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vekaleten atanmıştı.

Görevden alınan Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildi. .