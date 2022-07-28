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Resmi Gazete'de yayımlandı: Maliye Bakanlığı ve Darphane’ye yeni atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

2 Saat Önce
2022-07-28 07:49:24
Resmi Gazete'de yayımlandı: Maliye Bakanlığı ve Darphane’ye yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı müdürlüklere ilişkin yayımlanan atama kararlarına göre, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Kemalettin Işık ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başak Yardımcılığına ise Ramazan Güngör getirildi. .

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