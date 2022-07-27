Resmi Gazete’de yayımlandı: Komşu ülkeye vize muafiyeti!

Bulgaristan kimlik kartı bulunan kişilerin Türkiye’ye yapacakları turistik veya transit geçişi amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ve transit geçiş amaçlı seyahatlere kısmi vize muafiyeti sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzasıyla yayımlanan kararda, Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti verileceği belirtildi.