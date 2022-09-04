Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de açıklanan Orta Vadeli Program'a göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı öngörüldü.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Programa göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı öngörüldü.

Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olarak belirlendi. 2023 büyüme hedefi ise yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 şeklinde ifade edildi.