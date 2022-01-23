Resmî Gazete'de yayımlandı: İşte Türkiye Uzay Ajansı'na girmek için aranan şartlar

Türkiye Uzay Ajansı'na girmek için şartlar belirlendi.

Türkiye Uzay Ajansı, Resmî Gazete'de bir yönetmelik yayınladı. Buna göre ajansa girmek için gerekli özellikler netleşti.

Toplamda 34 maddeden oluşan yönetmelik kadroya alınacak kişiler için yapılacak giriş sınavını da ortaya koydu. Buna göre giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılacak. Yazılı sınavdan en az 70 puan almak gerekirken, en yüksek puandan başlanarak adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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İşte istenen koşullar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat, mühendislik, havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinden; astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

KPSS'den belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

Gerekli görüldüğü takdirde, YDS'den en az C seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Kaynak: Haber Global .