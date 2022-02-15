Resmi Gazete’de yayımlandı: Hızlı tren için kamulaştırma kararı

Bursa'yı Balıkesir'e bağlayacak hızlı tren hattının kamulaştırma kararı Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, hafta sonu temasları sırasında, Bursa'yı İstanbul, Ankara ve Balkıkesir'e entegre edecek olan hızlı tren hattıyla ilgili müjdeleri bölge halkında sevinç yarattı. Bakan Karaismailoğlu'nun açılamalarının üstünden daha 2 gün geçmeden, YHT hattıyla ilgili ilk adımlar atıldı. Bandırma- Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında, Bursa ve Bilecik'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de şu ifadeyle yer aldı: Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında, Bursa'nın Yenişehir ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerindeki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

BURSA, ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'E BAĞLANIYOR

Balıkesir-Bursa- Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattıyla, Bursa demir yolu ağına entegre oluyor. Ağustos 2020'de eksik kısımları ihale edilen projenin inşaatının, 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Hızlı tren hattı, Gürsu-Yenişehir güzergahını takip ederek, Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hatla Ankaraİstanbul Hızlı Tren Hattı'na da bağlanarak, güzel Bursa da hızlı tren ağına dahil olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Karacabey istasyonlarından geçerek, Balıkesir'e ulaşacak. Böylece Bursa- Balıkesir arasında da demir yolu bağlantısı hizmete alınacak. Proje tamamlandığında, yolcu taşımacılığıyla yük taşımacılığı beraber yapılacak. 20 bin 706 metre uzunluğunda 18 tünel, 545 metre uzunluğunda 4 demir yolu köprüsü, 2 bin 445 metre uzunluğunda 3 viyadük ve 5 bin 495 metre uzunluğunda 24 köprü inşa ediliyor. .